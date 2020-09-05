علا عبد اللطيف

الغور الشمالي – علقت مديرية التربية والتعليم في لواء الغور الشمالي، غدا الأحد، دوام الطلبة في المدارس، جراء ارتفاع درجات الحرارة في اللواء والتى بلغت ذروتها حوالي ٤٦ درجه مئوية.

وجاء القرار بعد أن شهد اللواء ارتفاعا غير مسبوق بدرجات الحرارة، وأكد مدير التربية والتعليم للواء الغور الشمالي طالب العمايرة، أن عملية التعليق تشمل الطلبة فقط باستثناء المعلمين وكوادر مديرية التربية للواء، لإجراءات عملية النقل والأمور الإدارية.

وبين العمايرة، أن الهدف من التعطيل هو الحفاظ على صحة الطلبة وخصوصا أن مناطق الأغوار تشهد ارتفاع في درجات الحرارة، مشيرا إلى أن عملية التعليق، حسب المعطيات والظروف وأن التعليق ليوم واحد.

ومن الجدير بالذكر أنه وقعت يوم أمس السبت حالة وفاة عامل زراعي إثر ضربة شمس، كما توفي اليوم شاب أربعيني أثناء عمله في المزرعة، وبحسب التقرير الطبي أكد أن سبب الوفاه أيضا ضربة شمس.