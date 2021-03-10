تعليق دوام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يومين

عمان- الغد- أعلن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم عن تعليق دوام المواظفين لمدة يومين (اليوم وغداً) لغايات تعقيم المبنى بعد ثبوت إصابات بفايروس كورونا بين كوادر المجلس، وعليه يعتذر المجلس عن إستقبال المراجعين في مبناه الرئيسي لهذين اليومين ليستأنف العمل كالمعتاد يوم الأحد 14 آذار كالمعتاد.

وينوه المجلس أن تعليق العمل يشمل المبنى الرئيسي فقط، وون وحيث أن مكاتب إرتباط الشمال والجنوب ومبنى البطاقة التعريفية في عرجان تعمل بشكل طبيعي كالمعتاد.