تعليق دوام المدارس الحكومية والخاصة يوم غد في العقبة بسبب ارتفاع الحرارة

احمد الرواشدة

العقبة – علقت مديرية تربية العقبة دوام طلبة جميع مدارس العقبة الحكومية والخاصة لليوم الثاني على التوالي بسبب ارتفاع درجات الحرارة في العقبة والتي وصلت الى 49 درجة مئوية.

وقالت مديرة تربية محافظة العقبة الدكتور رابعة العيدي انه تقرر تعليق دوام الطلبة في جميع مدارس العقبة ليوم غد الاثنين للحفاظ على سلامة ابنائنا الطلبة وجاء القرار وبالتنسيق مع محافظ العقبة محمد الرفايعة بتعليق دوام طلبة المدارس في المدارس الحكومية و الخاصة ليوم غد الاثنين ٢٠٢٠/٩/٧ بسبب ارتفاع درجات الحرارة مع استمرار دوام الهيئات الإدارية و التدريسية و موظفي المديرية كالمعتاد .