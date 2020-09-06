السلايدر الرئيسيالعقبةمحافظات

تعليق دوام المدارس الحكومية والخاصة يوم غد في العقبة بسبب ارتفاع الحرارة

منذ 26 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

احمد الرواشدة
العقبة – علقت مديرية تربية العقبة دوام طلبة جميع مدارس العقبة الحكومية والخاصة لليوم الثاني على التوالي بسبب ارتفاع درجات الحرارة في العقبة والتي وصلت الى 49 درجة مئوية.
وقالت مديرة تربية محافظة العقبة الدكتور رابعة العيدي انه تقرر تعليق دوام الطلبة في جميع مدارس العقبة ليوم غد الاثنين للحفاظ على سلامة ابنائنا الطلبة وجاء القرار  وبالتنسيق مع محافظ العقبة  محمد الرفايعة بتعليق دوام  طلبة المدارس  في المدارس الحكومية و الخاصة ليوم غد الاثنين ٢٠٢٠/٩/٧ بسبب ارتفاع درجات الحرارة  مع استمرار دوام الهيئات الإدارية و التدريسية و موظفي المديرية كالمعتاد   .

مقالات ذات صلة

مديريات تربية تقرر تعليق دوام رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى .. أسماء

منذ 28 دقيقة

ضبط 3 مفحطين وشخص آخر اطلق عيارات نارية في الرمثا

منذ ساعة واحدة

إصابة طبيبين بكورونا في “مستشفى الجامعة”

منذ ساعتين

58 إصابة جديدة بكورونا منها 53 محلية

منذ ساعتين
انتخابات 2020
65 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock