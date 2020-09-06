آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

تعليق دوام رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى بالشونة الجنوبية

منذ 9 دقائق
طلبة في طريقهم إلى المدرسة بوقت سابق- (أرشيفية)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

الشونة الجنوبية- قرر مدير التربية والتعليم للواء الشونة الجنوبية الدكتور نزار الدقس تعليق دوام طلبة المدارس لشعب رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الاولى فقط ليوم غد الاثنين بسبب ارتفاع درجات الحرارة .
وقال الدكتور الدقس في تصريحات صحفية اليوم الاحد، ان هذا القرار جاء للحفاظ على سلامة ابنائنا الطلبة وعلى أن يبقى دوام باقي الصفوف والهيئات التدريسية كالمعتاد.–(بترا)

مقالات ذات صلة

ضبط 3 مفحطين وشخص آخر اطلق عيارات نارية في الرمثا

منذ 14 دقيقة

إصابة طبيبين بكورونا في “مستشفى الجامعة”

منذ 37 دقيقة

58 إصابة جديدة بكورونا منها 53 محلية

منذ ساعة واحدة

سحب 250 عينة عشوائية من كوادر مستشفى الإيمان في عجلون

منذ ساعة واحدة
انتخابات 2020
65 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock