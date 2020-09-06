تعليق دوام رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى بالشونة الجنوبية

الشونة الجنوبية- قرر مدير التربية والتعليم للواء الشونة الجنوبية الدكتور نزار الدقس تعليق دوام طلبة المدارس لشعب رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الاولى فقط ليوم غد الاثنين بسبب ارتفاع درجات الحرارة .

وقال الدكتور الدقس في تصريحات صحفية اليوم الاحد، ان هذا القرار جاء للحفاظ على سلامة ابنائنا الطلبة وعلى أن يبقى دوام باقي الصفوف والهيئات التدريسية كالمعتاد.–(بترا)