تعليق دوام متحف الأردن الاثنين بعد إصابة موظفين بكورونا

عمان- أعلن مدير عام متحف الأردن، المهندس إيهاب عمارين، أنه واستنادا للبروتوكول الصحي المعتمد، وفي ظل ثبوت إصابتين بفيروس كورونا لدى موظفين من متحف الأردن، سيتم تعليق دوام المتحف ليوم غدٍ الاثنين، وذلك حرصا على السلامة العامة، ولغايات إجراءات التعقيم اللازمة.

وبحسب بيان صحفي للمتحف، اليوم الاحد، فإن المتحف سيعود لاستقبال الزوار بعد اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة وضمن البروتوكول الصحي المعتمد. -(بترا)