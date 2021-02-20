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تعليق دوام مدارس محافظة عجلون غدا

منذ 12 دقيقة
آلية تقوم بفتح أحد الطرق في محافظة عجلون أمس - (الغد)

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عجلون– أعلن مدير تربية محافظة عجلون سامي شديفات عن تعليق دوام المدارس في محافظة عجلون ليوم غد الأحد بسبب الظروف الجوية السائدة وحفاظا على سلامة الطلبة والكوادر التدريسية.
وقال شديفات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت إن قرار تعليق الدوام جاء بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومحافظ عجلون؛ تلافيا لتعرض الطلبة والكوادر التدريسية للحوادث والانزلاقات نتيجة الانجماد على أن يبقى التعليم في هذا اليوم عن بعد.
بترا

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