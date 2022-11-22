تعليق غامض من نسرين طافش بعد إعلان طلاقها رسميا

أثارت الممثلة السورية نسرين طافش جدلا واسعا بين المتابعين بتعليق غامض لها ربطه المتابعون بإعلان زوجها شريف شرقاوي طلاقهما رسميا، إذ انه اتى بعد ساعات قليلة على انتشار الخبر.

شريف الشرقاوي يؤكد طلاقه من نسرين طافش

وفي التفاصيل، فقد نشرت نسرين على صفحتها الخاصة عبر موقع انستغرام صورة كتبت فيها:”كيف نوقف الزمن؟ احضن أحباءك، كيف تنتقل عبر الزمن؟ اقرأ، كيف تهرب من الزمن؟ بالموسيقى، وكيف تشعر بالزمن؟ اكتب، وكيف تحرر الزمن؟ تنفس”.



وعلّق بالقول:”استمتع بكل لحظة ، و استمر بفعل ما يبهجك .. أهم سؤال تطرحه على نفسك هو :كيف يمكن أن أسعد نفسي في هذه اللحظة”؟

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