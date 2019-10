تعليق مباريات الدوري التشيلي بسبب احداث شغب في “سانتياجو”

سانتياجو – أعلن الاتحاد التشيلي لكرة القدم فجر السبت، تعليق المباريات التي كان من المقرر إقامتها في عطلة نهاية الأسبوع بالعاصمة سانتياجو، حيث تم إعلان حالة الطوارئ بسبب أحداث شغب.

وأعلن الاتحاد عبر حسابه على (تويتر)، أنه: “في ظل الأوضاع التي تشهدها سانتياجو الكبرى، قرر الاتحاد تعليق مباريات دوري الدرجة الأولى والثانية وكرة القدم للسيدات والناشئين، التي كانت مقررة في عطلة نهاية الأسبوع بمنطقة العاصمة”.

Chile protests: state of emergency declared in Santiago as violence escalates https://t.co/YfUf7ajbhD

— The Guardian (@guardian) October 19, 2019