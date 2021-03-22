تعليق من “الوطني لحقوق الإنسان” حول مقابلة النزيل قاتل والدته

عمان-الغد- رصد المركز الوطني لحقوق الإنسان المقابلة المرئية مع أحد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والمتهم بجريمة قتل أحد أصوله.

وفي هذا الإطار يؤكد المركز على أن أية إجراءات تتخذ فيما يتعلق بالنزلاء يجب أن تحفظ كرامتهم الإنسانية وفق ما نص عليه الدستور الأردني ضمن مادته الثامنة، واستنادًا إلى ما كفلته المعايير الدولية لحقوق الإنسان خاصة ما يتعلق منها بحقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

كما يؤكد المركز على أن القضية ما تزال قضية تحقيقية (منظورة أمام القضاء) ولم يصدر فيها حكم قضائي قطعي، فضلا عن عدم جواز الافصاح عن هوية أي نزيل أو صورته في حال إجراء مقابلات مرئية أو مسموعة لأية غاية كانت، احترامًا لكرامة عائلته.

وأضاف المركز “إن ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي والتشريعات ذات العلاقة أكدت على احترام الكرامة الانسانية، ووضعت الضوابط والشروط اللازمة بما يضمن عدم المساس بها أثناء التغطيات الاعلامية مع أي فرد كان، حيث أكد على احترام الاعلامي للتشريعات والمعاهدات الدولية وشرعة حقوق الإنسان والمواثيق ذات العلاقة، كما أكد على ضرورة أن يدرك الاعلامي بأن المتهم بريء حتى تثبت ادانته، ويبث الاخبار والمعلومات على هذا الاساس، ويدعم استقلالية ونزاهة القضاء، ولا يقوم بما يؤثر على سير العدالة”.