تعليق من والدة مبابي عن أزمته مع نيمار

علقت فايزة العماري والدة نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي على الأزمة التي نشبت مؤخرًا بين نجلها وزميله نيمار جونيور على هامش مباراة مونبلييه التي انتهت بفوز الفريق الباريسي 5-2 في الدوري الفرنسي.

وقد تفاقمت أزمة بين نيمار ومبابي مؤخرًا حول المسؤول الأول عن تنفيذ ركلات الجزاء في باريس سان جيرمان، بعدما أهدر النجم الفرنسي ركلة جزاء في مباراة مونبلييه قبل أن يتولى البرازيلي تسديدة ركلة جزاء أخرى في نفس المباراة بنجاح.

الأزمة التي دارت بين نيمار ومبابي كانت محط الأنظار في فرنسا في الأيام الأخيرة، لدرجة أن فايزة العماري والدة مبابي انتهزت الفرصة لتعلق عبر موقع “كورة بلس‘‘ على هذه الأزمة.

وقالت فايزة العماري عندما سُئلت عن الجدل الدائر بين نيمار ومبابي: ‘‘الأمور تدار داخليًا في باريس سان جيرمان، كل شيء يسير على ما يرام بينهما‘‘.

وتمر العلاقة بين الاثنين بأزمة عميقة وحتى وسائل الإعلام البرازيلية تدرك أن مبابي معزول في غرفة تبديل الملابس بسبب القوة التي منحها له باريس سان جيرمان منذ تجديد عقده في شهر مايو الماضي.