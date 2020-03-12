تعليق “NBA” حتى إشعار آخر بعد إصابة لاعب بفيروس كورونا

لوس انجليس – بعد الفوضى العارمة التي تسبب بها في روزنامات الرياضة العالمية لاسيما في آسيا وأوروبا، ضرب فيروس كورونا بقوة في الولايات المتحدة، متسببا بتعليق دوري كرة السلة للمحترفين “حتى إشعار آخر” على خلفية إصابة لاعب يرجح انه الفرنسي رودي غوبير.

وأعلنت رابطة دوري الـ “ان بي ايه” في بيان “إيقاف اللعب عقب المباريات التي كانت مقررة الليلة (الأربعاء) حتى إشعار آخر”، مضيفة “ستستغل الرابطة هذا التوقف لتحديد الخطوات التالية للمضي قدما في ما يتعلق بوباء فيروس كورونا”، وتزامنت الخطوة مع قرار الإدارة الأميركية حظر السفر من أوروبا وإليها لمدة ثلاثين يوما باستثناء المملكة المتحدة.

NBA To Suspend Season Following Tonight's Games pic.twitter.com/2PTx2fkLlW — NBA (@NBA) March 12, 2020

وفي حين لم تعلن الرابطة اسم اللاعب المعني، أتت خطوتها بعد تعليق المباراة المقررة بين يوتا جاز ومضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر، وكشفت وسائل إعلام في فرنسا (مثل صحيفة ليكيب) والولايات المتحدة “أي أس بي أن” ان المصاب هو لاعب يوتا الفرنسي غوبير، قبل ان يأتي التأكيد من مدرب دنفر ناغتس مايك مالون الذي كشف ان إصابة لاعب الارتكاز هي سبب تعليق المباراة ومن ثم الموسم.

وأوضح البيان أن: “النتيجة الإيجابية الأولية وردت مباشرة قبل انطلاق مباراة يوتا جاز وأوكلاهوما سيتي، والقرار الذي أتخذ من قبل رابطة الدوري بتأجيل المباراة كان في محله”.

ورفض يوتا الإفصاح عن اسم اللاعب، لكن مالون، على غرار تقارير صحافية عدة، كشف بأنه غوبير. وأدرج اسم اللاعب بداية على انه مشكوك بقدرته على خوض اللقاء، قبل ان يسحب تماما من التشكيلة. (أ ف ب)