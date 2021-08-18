تعليمات جديدة لتحرير مدخلات الإنتاج لخفض الكلف على المزارع

عمان-الغد- أعلنت وزير الزراعة خالد الحنيفات، الأربعاء، عن تعليمات جديدة سيتم إصدارها قبل نهاية الشهر الحالي، لتحرير مدخلات الإنتاج، لخفض كلف الإنتاج على المزارع.

وقال الحنيفات، إن إحدى التعليمات خفض أسعار الكهرباء، وفق حديثه للمملكة.

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أعلنت، الأحد، خفض تعرفة الكهرباء في القطاع الزراعي، حيث سيتم خفضت التعرفة النهارية من 59 فلسا لكل كيلو واط في الساعة إلى 55 فلسا لكل كيلو واط في الساعة، وثبتتها في التعرفة الليلية عند 49 فلسا لكل كيلو واط في الساعة، اعتبارا من الثلث الأول من العام المقبل.

إضافة إلى خفضت التعرفة المستوية من 60 فلسا لكل كيلو واط في الساعة إلى 55 فلسا لكل كيلو واط في الساعة، وألغت الحمل الأقصى وأبقتها عند صفر بعد أن كانت 2 دينار لكل كيلو واط.