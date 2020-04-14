تعليمات لاستخدام التطبيقات الذكية في إصدار فواتير الكهرباء

عمان- الغد- اعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري، اليوم الثلاثاء، عن تعليمات استخدام التطبيقات الذكية لإصدار فواتير الكهرباء الشهرية للمشتركين، للتعامل مع إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد 19)، وتسهيلا على المشتركين الذين يرغبون في قراءة عداداتهم ذاتيا وبالوقت المحدد.

وقال المهندس الحياري، في تصريح صحفي، إن التعليمات التي اقرها مجلس مفوضي الهيئة اليوم، تهدف إلى تمكين المشتركين من قراءة عداداتهم الكهربائية ذاتيا، من خلال تطبيقات ذكية خاصة بذلك، ومعتمدة من قبل شركات توزيع الكهرباء (شركة الكهرباء الأردنية (وسط) وشركة كهرباء محافظة اربد(شمال) وشركة توزيع الكهرباء(جنوب والمنطقة الشرقية وغور الاردن)، والجهات ذات العلاقة بإشراف الهيئة.

واكد أهمية التعليمات لاستيعاب تداعيات صعوبة قراءة عدادات المشتركين من قبل قراء العدادات في الموقع، نتيجة الإجراءات المتخذة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد في المملكة، لافتا الى ان هذه الخدمة ستقدم مجانا للمشتركين ودون تحميلهم أي كلف بهذا الشأن.

كما اكد المهندس الحياري أهمية التطبيقات في مساعدة المشتركين على تسديد التزاماتهم الناتجة عن استهلاك الطاقة الكهربائية السابقة أولا بأول، والاستفادة من هذه الميزة في تسديد فواتيرهم وعدم تراكمها شهريا، حاثا على الاستفادة من هذه الخدمة عند اطلاقها من قبل شركات توزيع الكهرباء وضمن المعايير الخاصة بمواعيد القراءة.

وعن مزايا هذه التطبيقات قال المهندس الحياري، أن استخدام التطبيق سيمكن المشتركين من قراءة عداداتهم الكهربائية شهريا من خلال أخذ صورة للعداد باستخدام الهاتف الذكي وذلك خلال ثلاثة أيام تبدأ قبل يوم من موعد القراءة المعتمد للعداد وتنتهي بعد يوم من موعد القراءة المعتمد، موضحا ان على المشترك ارسال صورة واحدة فقط للعداد الكهربائي خلال الفترة المحددة.

وبحسب التعليمات يتم اعتماد تاريخ ارسال صورة العداد والقراءة المدخلة من خلال التطبيقات كتاريخ قراءه حالية ويتم تطبيق المعادلات المقرة من الهيئة فيما يتعلق بالقراءة المحتسبة إذا كانت القراءة المرسلة قبل يوم او بعد يوم من موعد القراءة المعتمد للعداد الكهربائي.

واكد المهندس الحياري ان التعليمات قد ألزمت شركات توزيع الكهرباء بتوعية المشتركين باستخدام التطبيقات الذكية وفقا لهذه التعليمات وبشكل دائم ومستمر، وبضرورة إشعار المشترك المسجل في التطبيقات بإمكانية قيامه بتصوير العداد الخاص به خلال المدة المحددة وذلك قبل السماح له بقراءة عداده بشكل ذاتي.

ومكّنت التعليمات شركات توزيع الكهرباء من تدقيق القراءة الذاتية المرسلة من المشترك والكشف على العداد الكهربائي في أي وقت.

وأضاف أن التطبيقات ستتضمن جميع المعلومات الخاصة بتقديم الشكاوى والاعتراضات من قبل المشتركين بما في ذلك الرقم الخاص بالهيئة لاستقبال أي شكاوى بالخصوص.

وفيما يتعلق بقراءة العدادات لشهري اذار ونيسان 2020 قال المهندس الحياري ان مجلس مفوضي الهيئة اقر الية قراءة العدادات وبموجبها يتم إصدار الفواتير الشهرية لجميع المشتركين الذين لم يتم قراءة عداداتهم خلال هذه الفترة حال صدور قرار باستئناف اعمال قراءة العدادات او القراءة من خلال التطبيقات الذكية.

وبحسب الآلية، إذا كانت القراءة لشهر واحد فقط، تطبق المعادلة للكمية المحتسبة المعتمدة من الهيئة وهي “كمية الاستهلاك المحتسبة = عدد أيام الشهر* (القراءة الحالية –القراءة السابقة) مقسومة على عدد أيام القراءة الفعلية”، أما إذا كانت القراءة للعداد بحسب نظام الجولات المعتمد لشهرين فتطبق المعادلة المعتمدة مع تعديل كمية الطاقة المستهلكة لتغطي الفترة منذ اخر قراءة محتسبة وحتى الموعد المعتمد للقراءة في ذلك الشهر، ومن ثم تقسم الكمية المحتسبة على شهرين ويراعى عند احتساب الكمية المستهلكة لكل شهر عدد أيام كل شهر من العدد الكلي لفترة الاستهلاك البالغة شهرين لما فيه المصلحة العامة.