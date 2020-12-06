تعليمات للآبار التجميعية لمياه الأمطار في المنازل و”الأمانة” تعتمدها رسميا

عمان- الغد- قال وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان إن الوزارة اعتمدت تعليمات جديدة لابار المياه التجميعية في المنازل في جميع مناطق المملكة ضمن جهود الوزارة لتعزيز الحصاد المائي لتقليل الفاقد المائي وتخفيف الضغط على الطلب على المياه ، وقامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الادارة المحلية و أمانة عمان الكبرى لاعتمادها رسميا في نظام الابنية والتنظيم والزام مشاريع الاعمار المرخصة حيث اعتمدتها امانة عمان الكبرى وبدأت بتطبيقها ضمن حدود امانة عمان الكبرى لسنة2020 وتم نشرها في الجريدة الرسمية وكذلك البلديات في جميع المناطق .

وأشار الوزير سعيدان ان هذا يعتبر انجازاً كبيراً لوزارة المياه والري والذي يهدف لاقناع كافة الجهات المعنية بتطبيق هذه التعليمات ضمن الانظمة والتعليمات الملزمة التي تحد من مشاكل الفيضانات والاضرار بالممتلكات نتيجة هطول الأمطار الغزيرة وقصور شبكات تصريف المياه على الأسطح المنزلية وعلى خطوط الصرف الصحي مع مراعاة ما ورد في كودة خزانات المياه الخرسانية من كودات البناء الوطني .

واضاف انها تقلل من ازدياد الطلب على المياه ، مشيراً الى هذا الإنجاز بعدم استبدال الخزان التجميعي بغرامه ماليه أو أن يتم بنائه بطريقة عشوائية مبينا ان التعليمات الجديدة راعت الحد الادنى للحجم الأمثل لبئر تجميع مياه الامطار بالاعتماد على كمية الهطول ومساحة السطح حيث تم اعداد جدول بكمية الهطول لكل منطقة في عمان مما يعمل على تقليل الفاقد المائي وزيادة كميات الحصاد المائي خاصة وان الاردن يعاني من شح المياه ويعتبر ثاني افقر دول العالم مائيا.

واشار الوزير بان الوزارة قد قامت بعمل كتيب لحصاد مياه الأمطار للمنازل بالتعاون مع مشروع مبادرة لرفع كفاءة قطاع المياه الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) ( تعلميات الأبار التجميعية لمياه الأمطار) لصالح أمانة عمان الكبرى وتضمن كيفية احتساب حجم الخزان ضمن مناطق امانه عمان وحسب كمية الأمطار الساقطة على المنطقه وبناءً عليه تم التنسيق والتواصل لاعتماد الامانة لتلك التعليمات رسميا وتمت الموافقة ونشرها رسميا وتقوم الوزارة حاليا بالتواصل والتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية للعمل بهذه التعليمات في جميع بلديات ومناطق المملكة.

وثمن وزير المياه والري مبادرة أمين عمان المثمرة في اعتماد هذه التعليمات الجديدة التي تؤكد على حرص كافة المؤسسات الحكومية والأهلية على الاهتمام بالوضع المائي ومواجهة التحديات المائية وتوعية المواطنين بتقليل الفاقد المائي واتباع اساليب ترشيد الاستهلاك المائي المؤسسي والمنزلي داعياً كافة الوزارات والجهات ومؤسسات المجتمع المدني لتبني هذه التعليمات الهامة والإلتزام بها .

ويشار الى ان وزارة المياه والري قد قامت باصدار هذه التعليمات إستناداً لقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ونظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان والهدف منها تجميع مياه الأمطار في آبار منزلية، وأهم ما جاء في التعليمات يجب ان يتم انشاء أو تأمين خزان تجميعي في كل بناء لتجميع مياه الامطار على ان يتم توفير متطلبات السلامة العامة لفتحة بئر الماء وعمل شبك حماية معدني أسفل الغطاء قابل للفك أو التركيب لاغراض الصيانة ويجب أن تكون آبار المياه التجميعية مصنعة من مواد غير قابلة للصدأ او التآكل وان لا تؤثر في الخواص الطبيعية للمياه ولا تحدث تغيير في لون أو رائحة أو طعم المياه حيث يعد كل ذلك شرطا أساسيا لغايات الحصول على إذن الاشغال التي يجب التحقق من مطابقة كل عقار على الواقع لشروط الترخيص وان يكون ذلك بعد الانتهاء من جميع أعمال البناء ومنها البئر التجميعي لمياه الامطار وفقا لاحكام النظام.