تعليمات مشددة للدراسات العليا في جامعة العلوم الإسلامية العالمية

عمان-الغد- أصدرت رئاسة جامعة العلوم الإسلامية العالمية اليوم الاحد تعليمات مشددة لطلبة الدراسات العليا في الجامعة.

وجاء في التعليمات، التي من المنتظر ان ترفع من سوية الابحاث المقدمة:

1- المشرف ليس عضواً في لجنة المناقشة ولا رئيساً لها.

2- ينتهي دور المشرف عند تقديم الطالب للمناقشة.

3- يلتزم المشرف بحضور المناقشة مع الطالب وله حق الدفاع عن الأطروحة ضمن قواعد النقاش العلمي.

4- لا يحضر المشرف مداولة قرار اللجنة.

5- مندوب أكاديمي للدراسات العليا يحضر مناقشات الرسائل الجامعية ويكتب تقريره ضمن نموذج خاص يعد لهذه الغاية ويرسل التقرير للدراسات العليا.

6- بحث الزامي لكل مادة من مواد الدراسات العليا يخصص له 25% من العلامات يخضع لقواعد البحوث العلمية المحكمة من حيث التوثيق والمنهجية وظهور شخصية الباحث وتتم مناقشة البحث مع أستاذ المادة والطلبة وتخصص لمناقشة البحث جزءً مهماً من علامة البحث, ضمن نموذج خاص لتقييم البحوث مقر من مجلس الدراسات العليا في الجامعة بحيث توضع علامة لكل نقطة من النقاط.

7- ترسل نسخه من البحوث مع نموذج التقييم والعلامة إلكترونياً لكلية الدراسات العليا وتحفظ حاسوبياً في الكلية, وتتم متابعة أداء الطالب في البحث في كلية الدراسات العليا.

8- يقوم العميد بتسمية منسق للدراسات العليا في كل كلية تكون مهمته التأكد من ارسال بحوث المواد إلكترونياً إلى كلية الدراسات العليا.

9- لا يقدم الطالب إلى المناقشة الا اذا حضر أربع مناقشات وعليه أن يثبت ذلك الحضور ضمن نموذج خاص معد من كلية الدراسات العليا سواء أكان الحضور داخل الجامعة أو خارجها.

10- يجب أن لا يزيد عدد الطلبة في محاضرات مواد الدراسات العليا عن ما هو مقرر في هيئات الاعتماد.