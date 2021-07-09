“تعليم الطلبة ذوي الإعاقة”.. إصدار جديد لـ الخطيب والحديدي

عزيزة علي

عمان- يناقش كتاب “تعليم الطلبة ذوي الإعاقة: دليل المعلم”، تأليف: د.جمال الخطيب، د.منى الحديدي الصادر عن دار الشروق للنشر والتوزيع، تعليم الطلبة ذوي الإعاقة من زوايا مختلفة (حسية، وجسمية، وعقلية، وغيرها).

في مقدمة الكتاب، يوضح المؤلفان خصائص التعليم الفعال، ويشرحان استراتيجيات تكييف التعليم لتلبية الفروق الفردية بين المتعلمين ذوي الإعاقة، ويبينان استراتيجيات تصميم البرامج التربوية الفردية الأكاديمية والنمائية وتحليل المهمة، ويتناولان طرق تضمينها في المنهج.

كما يتحدث الكتاب عن موجهات تحفيز المعلمين وتوفير فرص التنمية المهنية المستدامة والإشراف الفني الفعال، كما يناقش أيضا استراتيجيات تقييم فاعلية التعليم، حيث يستعرض نماذج التقييم الأساسية وطرق جمع المعلومات، وتحليلها، وتوثيقها.

ويرى المؤلفان أنهما في هذا الكتاب التزما بالمعايير العالمية المعتمدة حاليا للممارسة المهنية في التربية الخاصة، وخاصة معايير الممارسة المهنية المرموقة التي تبناها المجلس الأميركي للأطفال ذوي الحاجات الخاصة، وقد عرض المفاهيم والاستراتيجيات بأسلوب يتميز بالمقروئية والوضوح والشمولية.

ويناقش أيضا استراتيجيات التعليم الفعال لهؤلاء الطلبة بما يتوافق والتوجه الراهن نحو تعليمهم في أوضاع مختلفة في المدارس العامة تحقيقا لمبادئ التعليم للجميع، والدمج، والمساواة في الفرص، ويتناول الكتاب الذي جاء في تسعة فصول استراتيجيات التخطيط للتعليم وتنفيذه وتعديله وتقويمه.

ويتحدث الفصل الأول عن “التعليم الفعال للطلبة ذوي الإعاقة”، التعليم المستند إلى الأدلة العلمية، خصائص التعليم الفعال، اعتقادات المعلمين وقناعاتهم، تنظيم البيئة الصفية، أسس تجميع الطلبة وتحديد عددهم في الصف الواحد، فيما يتحدث الفصل الثاني عن “استراتيجيات تكييف التعليم، تكييف التعليم”، المبادئ العامة. الأدوات المكيفة والمساعدة، تكييف نماذج التعليم، تكييف التعليم تبعاً لطبيعة الإعاقة، تكييف التعليم تبعا لأنماط التعلم، مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين.

يتناول الفصل الثالث، “اعتبارات خاصة بتعليم الطلبة ذوي الإعاقات المختلفة”، الإعاقات العقلية والنمائية، الإعاقات الجسمية والصحية، الإعاقة السمعية، الإعاقة البصرية، الاضطرابات السلوكية/الانفعالية، الإعاقات الشديدة والمتعددة، اضطرابات الكلام أو اللغة، اضطراب طيف التوحد، اضطراب ضعف الانتباه والنشاط الزائد، صعوبات التعلم، بينما يستعرض الفصل الرابع “البرامج التربوية الفردية”، وظائف البرنامج التربوي الفردي ومحتوياته، تحديد مستوى الأداء الحالي للطالب، الأهداف السنوية، الأهداف قصيرة المدى، تحليل المهمة، إعداد خطة الدرس.

وجاء الفصل الخامس تحت عنوان “تنمية وتطوير مهارات الطلبة ذوي الإعاقة”، ومنها المهارات الحركية، مهارات التواصل، المهارات المهنية والانتقالية، المهارات المعرفية، المهارات الاجتماعية/الانفعالية والمهارات الحياتية، ويتحدث الفصل السادس “تدريس المهارات الأكاديمية، تدريس المهارات اللغوية”، عن تدريس المهارات الحسابية وتدريس مهارات القراءة. ويتحدث الفصل السابع عن “الإشراف الفني وتحفيز المعلمين والتنمية المهنية المستدامة”، الوظائف والمهام الأساسية لمشرف التربية الخاصة، مؤهلات مشرف التربية الخاصة، الكفايات العامة لمشرف التربية الخاصة، معنويات المعلمين: أهميتها وطرق تعزيزها، العوامل الأساسية التي تؤثر في معنويات المعلمين، تنفيذ برامج النمو المهني المستمر، برامج التدريب أثناء الخدمة.

أما الفصل الثامن فيتناول تطبيقات التكنولوجيا في تدريس الطلبة ذوي الإعاقة، التعليم بمساعدة الحاسوب: مبادئه وفاعليته، التكنولوجيا المساندة، التعلم عن بعد، العمل مع أولياء أمور الطلبة، بينما يقدم الفصل التاسع “تقييم فاعلية التعليم”، التقييم التكويني والتقييم الجمعي، أدوات جمع المعلومات، تقييم البيئة التعلمية، تقييم إنجاز الأهداف التعلمية، المراجع، الملاحق.