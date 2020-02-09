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تعمق الكتلة الهوائية القطبية والحرارة دون الصفر المئوي الليلة

منذ ساعتين

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عمان-الغد- تشير آخر القراءات الخاصة بدرجات الحرارة الى تعمق الكتلة الهوائية القطبية قارسة البرودة في طبقات الجو المختلفة بالاخص السطحية منها خلال الساعات القادمة وليل الاحد/الاثنين.
حيث يتوقع ان تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير وواضح تكون دون الصفر المئوي في أجزاء واسعة من المملكة وتصل بحدود -6 درجات مئوية تحت الصفر في شرق المملكة و -2/-3 درجة مئوية في العاصمة عمّان مع تشكل واسع النطاق للجليد والأنجماد اعتبارًا من ساعات المساء والليل الأولى فوق المرتفعات يمتد ليشمل معظم مناطق المملكة خلال دخولنا اكثر في ساعات الليل بأستثناء البحر الميت والعقبة ولايستبعد ان يطال الأغوار ويتوقع تساقط زخات ثلجية وامطار متجمدة في مناطق عشوائية من المملكة بالاخص المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية.
ويستمر تأثر المملكة بالتيارات الهوائية القطبية شبه الجافة يوم الاثنين واجواء قارسة البرودة نهارًا وتبقى الاحتمالات واردة لتساقط زخات ثلجية وامطار متجمدة في مناطق عشوائية من المملكة بالاخص جنوب المملكة إن شاء الله.
تحذيرات وتوصيات جدية وهامة تنطلق من هذه الليلة-!!
– تحذير خاص للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية من خطر الهبوط الحاد على درجات الحرارة الليلة.
– الانتباه اثناء المسير على الطرقات بفعل تشكل الجليد وتساقط الثلوج في بعض المناطق خاصة مع تأخر ساعات الليل.
– وضع مانع تجمد في السيارات
– تغطية المواسير المكشوفة لتفادي خطر تلفها.

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