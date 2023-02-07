تعمق الكتلة الهوائية شديدة البرودة وثلوج فوق ارتفاعات 900 متر

يتعمق اليوم الثلاثاء، تأثير الكتلة الهوائية الباردة جدًا من اصل قطبي، وتكون الأجواء شديدة البرودة وعاصفة وماطرة في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، تكون الهطولات غزيرة على فترات مصحوبة بالرعد وتساقط البرد احياناً، ما يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة.



ووفق تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يتوقع تساقط الثلج بين الحين والآخر فوق المرتفعات الجبلية العالية التي يصل ارتفاعها 1000 متر عن سطح البحر وما يزيد، قد تتدنى إلى 900 متر عن سطح البحر، ومن المتوقع حدوث تراكمات بشكل متفاوت حسب الارتفاع، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاوز سرعتها 90 كم/الساعة في بعض المناطق ما يؤدي إلى تشكل العواصف الغبارية في المناطق الصحراوية.



وتحذر الأرصاد في تقريرها من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، ومن خطر تراكم الثلوج، ومن خطر شدة سرعة الرياح العاصفة والهبات القوية المرافقة لها، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحيانا نتيجة تشكل العواصف الغبارية في المناطق الصحراوية والبادية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات بأنواعها المختلفة، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الارض.



وتكون الأجواء الأربعاء، شديدة البرودة وغائمة وماطرة بين الحين والآخر في أغلب المناطق، ويتوقع تساقط زخات من الثلج فوق الجبال العالية التي يصل ارتفاعها 900 متر عن سطح البحر وما يزيد مع حدوث تراكمات متفاوتة حسب الارتفاع، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية ومع ساعات المساء يتراجع تأثير المنخفض الجوي تدريجياً حيث تضعف الهطولات وتخف سرعة الرياح.

يطرأ الخميس، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة جداً، وغائمة جزئياً إلى غائمة احياناً مع فرصة لسقوط زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

اما ليلًا فتكون الأجواء شديدة البرودة في أغلب المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة، ويتوقع مع ساعات الليل المتأخرة تشكل الصقيع وحدوث الانجماد فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية.

ويطرأ يوم الجمعة ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 6- 4 درجات مئوية، وفي غرب عمان 4 – 2، وفي المرتفعات الشمالية 3 – 0، وفي مرتفعات الشراة 3 – -1، وفي مناطق البادية 9 – 1، وفي مناطق السهول 6 – 4، وفي الأغوار الشمالية 14 – 8، وفي الأغوار الجنوبية 18 – 10، وفي البحر الميت 17 – 10، وفي خليج العقبة 19 – 9 درجة مئوية.- (بترا)