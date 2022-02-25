أجواء ماطرة وباردة جدا في أغلب المناطق

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم الجمعة، وتكون الأجواء باردة جدا، وغائمة وماطرة بين الحين والآخر في أغلب المناطق.

وبحسب تقرير أدارة الأرصاد الجوية، يتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحيانا في شمال ووسط المملكة ويصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد في بعض المناطق، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتبقى الأجواء يوم غد السبت باردة وغائمة، مع تساقط الأمطار في شمال ووسط المملكة وبعض الأجزاء الجنوبية الغربية، وفي ساعات المساء تضعف فرصة الهطول وتتناقص كميات الغيوم تدريجيا، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا أثناء النهار.

أما الأحد فيطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 9 ـ 4 درجات، والمناطق الشمالية 10 ـ 5، والمناطق الجنوبية 11 ـ 3 وفي خليج العقبة 19 ـ 7 درجات مئوية.