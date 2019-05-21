تعمق الموجة الحارة اليوم وغدا

عمان – الغد – يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، نهار اليوم، نتيجة لتأثر المملكة بكُتلة هوائية حارة، بحيث تُصبح أعلى من مُعدلاتها بحدود ما بين 5 و7 درجات مئوية، ويسود طقس حار في عموم المناطق، وشديد الحرارة بمناطق البحر الميت والعقبة والأغوار، وفق موقع طقس العرب.

وفيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تكون بخليج العقبة شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

أما ليلاً، فترتفع درجات الحرارة مقارنة بالليالي الماضية، ليميل الطقس إلى الحرارة في عموم المناطق، بينما تكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

وتوقع “طقس العرب” ارتفاعا آخر على درجات الحرارة، نهار غد الخميس، بفعل استمرار تأثر المملكة بالكتلة الهوائية الحارة، حيث تصبح الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذ العام بحدود ما بين 7 و8 درجات مئوية.

ويكون الطقس حارا في عموم المناطق، حيث تكون درجات الحرارة في منتصف إلى أواخر الثلاثينيات أغلب مدن المملكة،

وتشتد الحرارة بمناطق البحر الميت والعقبة والأغوار، إذ تقترب العظمى من حاجز 45 مئوية فيها.

وفيما تكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تكون بخليج العقبة شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.

على صعيد متصل دعت مديرية الدفاع المدني إلى اتباع جملة من الإرشادات الوقائية خلال موجة الحر السائدة، داعية المواطنين إلى عدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة تفاديا لخطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري، وارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة ويفضل غير الداكنة، ووضع أغطية الرأس الواقية والقبعات، وأخذ قسط من الراحة خصوصا الأشخاص العاملين في القطاعات الإنشائية أو الزراعية ومربي المواشي والذين تقتضي طبيعة عملهم البقاء تحت أشعة الشمس لفترات طويلة وبخاصة في منطقة الأغوار والعقبة.

ونصحت، في بيان صحفي، تجنب التسوق في وقت الذروة (الظهيرة)، ومراعاة عدم اصطحاب الأطفال أثناء التسوق وتجنب إشعال النار في مناطق الأعشاب الجافة والأشجار الحرجية درءا لنشوب الحرائق.

فيما دعت المديرية إلى مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالخروج من المنزل في الأجواء الحارة، وعدم تحميل اباريز الكهرباء أكثر من طاقتها خلال تشغيل مكيفات الهواء والمراوح وغيرها على إبريز واحد.-(بترا)