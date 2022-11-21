تعميم الفكر الريادي بمواجهة التحديات

إبراهيم المبيضين – قدم مسؤولون وخبراء محليون “وصفات” لتطوير بيئة ريادة الأعمال، مؤكدين أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم بيئة ريادة الأعمال، وتعميم الفكر الريادي بين أوساط الشباب لتجاوز التحديات المتنوعة التي تحيط بهذه البيئة.

وأكد الخبراء والمسؤولون لـ”الغد” أن منظومة ريادة الأعمال الأردنية لم تصل بعد إلى حالة النضج، وتواجه العديد من التحديات التي يجب العمل عليها لمساعدة الشركات الناشئة على التوسع عربيا وعالميا وخصوصا مع صغر ومحدودية السوق الأردنية.

وتظهر دراسات أن هناك نحو 400 شركة ناشئة تعمل حاليا في الأردن معظمها شركات تقنية، وحوالي 300 شركة تعمل في مجال الريادة الاجتماعية.

ودعا مدير الصندوق الأردني للريادة محمد المحتسب الرياديين إلى الاستفادة من كل الدعم وطرق التمويل المتوافرة اليوم في الأردن والتي لم تكن متوافرة قبل عقدين من الزمن. مؤكدا أهمية الدور الذي يلعبه الصندوق في دعم بيئة ريادة الأعمال والاستثمار المباشر وغير المباشر في شركات ناشئة وفي صناديق استثمارية.

وقال المحتسب إن الصندوق، ضمن مسار عمله الاستثماري المباشر وغير المباشر، استثمر منذ انطلاقته قبل أكثر من ثلاث سنوات ونصف في 23 شركة ناشئة و11 صندوقا استثماريا.

بدوره، أكد مدير برنامج الشباب والتكنولوجيا والوظائف في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة رائد مدانات اهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم بيئة ريادة الأعمال وأن الوزارة تعمل بجد وبتشاركية مع الجميع لتحقيق وتطوير بيئة الريادة.

وقال مدانات إن الوزارة أقرت سابقا السياسة الوطنية لريادة الأعمال ولأول مرة مع خطتها التي تحتوي العديد من المشاريع بهدف تطوير وتحفيز الريادة، كما وقامت بتشاركية مع القطاع الخاص بتأسيس المجلس الوطني لريادة الأعمال وهو مكون من أعضاء معظمهم من القطاع الخاص لإيمانها بأهمية الشراكة لتحقيق الأهداف.

ونصح مدانات الريادين واصحاب الشركات الناشئة ان يركزوا كل جهدهم وخصوصا في البدايات على تطوير المنتج او الخدمة التي تقدمها الشركة وبناء فريق العمل المميز لأن الاستثمار والتمويل سيأتي لاحقا كنتيجة للعمل والمنتج الذي يسد حاجة في السوق والمجتمع والقابل للنمو وهو ما يشجع جهة التمويل أو الدعم أو المستثمر للاستثمار في الشركة.

ويرى الرئيس التنفيذي للدائرة التجارية في شركة أمنية للاتصالات، إحدى شركات مجموعة “بتلكو البحرين”، زيد ابراهيم أن الأردن يتميز بطاقاته البشرية ورأسمال بشري مؤهل وصاحب فكر ريادي وإبداعي تتوافر له بيئة داعمة لريادة الأعمال.

لكنه لفت إلى أن بيئة ريادة الأعمال الأردنية اليوم ليست مثالية او متكاملة بالمطلق لأنها لا تزال تعاني من عدد من النواقص والتحديات من حيث التشريعات والقوانين وتحديات في التمويلات وأخرى مرتبطة بالضرائب والإجراءات الحكومية البيروقراطية الأمر الذي يستدعي التعاون بين القطاعين العام والخاص وتعزيز العمل المشترك بينهما لإزالة هذه العوائق والتحديات أمام رواد الأعمال.

وأكد إبراهيم أن للقطاع الخاص دورا أساسيا في دعم وتمكين بيئة ريادة الأعمال في المملكة من خلال تقديم التسهيلات المادية والمعنوية اللازمة للشركات الناشئة.

ونصح الرياديين بالتركيز على استمرارية الشركة واستدامتها في المستقبل وإيجاد طرق للنمو والتوسع وخصوصا ان السوق الأردنية سوق محدودة.

وتظهر الدراسات العالمية أن أكثر من تسعين بالمائة من الشركات الناشئة لا تستطيع الاستمرار والصمود خلال اول سنوات من عمرها.

وعلى صعيد متصل أكد مدير مركز الملكة رانيا للريادة محمد عبيدات أن بيئة ريادة الأعمال الأردنية ورغم تطورها لا تزال تعاني من تحديات مثل الوصول الى موظفين يحملون كفاءات تلبي احتياجات الشركات الناشئة، لافتا الى ان تحدي التمويل لم يعد كبيرا كما سبق.

وأشار عبيدات إلى تحدي التشريعات والقوانين والإجراءات الحكومية في التعامل مع الشركات الناشئة.

من جهته، أكد مدير مشروع “اقلاع”، وهو مشروع ممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ليث القاسم ان الاقتصاد الأردني يتميز بأنه اقتصاد “ميكروي وصغير” فغالبية الشركات التي تحرك هذا الاقتصاد هي إما شركات ناشئة او شركات صغيرة ومتوسطة.

وأكد ضرورة تحديد الأولويات الوطنية للأردن ومن ثم توزيع الأدوار بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الاولويات، لافتا الى أهمية دعم ريادة الأعمال والشركات الميكروية بشكل عام لأنها تشكل النسبة الأكبر من الاقتصاد.

وقال: “لا بد من اتفاق بين القطاعين حتى نتمكّن من بناء الاقتصاد، ومن ثمّ تحديد السياسات التي من خلالها تُفسّر وتُطبّق القوانين الموضوعة”. ونصح القاسم الرياديين بالابتعاد عن التقليد قدر الإمكان وبناء شركات تميز نفسها بالابتكار.