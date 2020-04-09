تعميم من الخدمة المدنية حول الإجازات بدون راتب

عمان- عمم ديوان الخدمة المدنية اليوم الخميس على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية للتعامل مع الموظفين المجازين بدون راتب وعلاوات، وفقا لأحكام المادة 109/أ لغايات إدامة واستمرارية تنظيم شؤون الوظيفة العامة والحفاظ على حقوق العاملين فيها، وتيسير الاجراءات في ظل القرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الديوان سامح الناصر في بيان اليوم، إن التعميم يخص الموظفين المجازين بدون راتب وعلاوات، والذين انتهت فترة اجازتهم خلال فترة تعليق دوام الدوائر الرسمية، مبينا انه سيتم اعتبارهم على رأس عملهم من اليوم التالي لتاريخ انتهاء فترة الإجازة.

ودعا الموظفين الراغبين بتمديد فترة إجازاتهم (بدون راتب وعلاوات) الى التواصل مع مسؤولي وحدات الموارد البشرية في دوائرهم اثناء فترة تعليق الدوام في الدوائر الرسمية، والتقدم بطلب تمديد فترة الاجازة. واشار الى انه وفي حال عدم موافقة المرجع المختص في الدائرة على تمديد الاجازة بدون راتب، فانه على الموظف الالتزام بمركز عمله عند زوال الأسباب التي تمنعه من الالتحاق بعمله، وتعتبر المدة التي قضاها الموظف اثناء فترة الحظر وتعليق الدوام أو تواجده خارج حدود المملكة بعد انتهاء مدة الإجازة كأنه على رأس عمله لحين زوال الأسباب المانعة.

وأوضح الناصر انه وتسهيلا للإجراءات في ظل الظروف الراهنة، سيتم منح الموظفين المجازين بدون راتب فرصة لتزويد دوائرهم بالوثائق المطلوبة حسب الحالة لحين انتهاء الأزمة.(بترا)