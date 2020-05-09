تعميم من بورصة عمّان

عمان – الغد – أصدر المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي تعميماً إلى أعضاء البورصة من الوسطاء الماليين أوضح فيه الإجراءات المتعلقة بجلسة التداول التي قررها مجلس إدارة البورصة لاستئناف التداول اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2020/5/10، حيث تم تحديد نسبة الارتفاع والانخفاض اليومية المسموح بها للتداول والصفقات عند 2.5% من السعر المرجعي للأوراق المالية المتداولة في البورصة.

مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحد الأدنى للمضاعف النقدي 0.01 دينار (قرش واحد) سيكون هو قيمة التغير في سعر الورقة المالية ارتفاعاً وانخفاضاً في حال كانت قيمة التغير المحتسبة بناءً على النسبة المذكورة أقل من هذا المضاعف.

وأشار المدير التنفيذي للبورصة إلى الإجراءات والقرارات المتخذة من قبل هيئة الأوراق المالية من أجل منح شركات الوساطة المالية المرونة الكافية للتعامل مع عملائها الممولين على الهامش وعدم بيع الأسهم بشكل يخالف رغبة العملاء وحتى لا يؤثر ذلك على أسعار الأسهم المتداولة في البورصة، والمتمثلة بتخفيض هامش الصيانة والهامش الأولي.

وتخفيف بعض القيود المتعلقة بسقوف التمويل المسموحة نسبة إلى صافي حقوق ملكية الوسيط، والمبينة في البيان الصحفي الصادر عن هيئة الأوراق المالية بهذا الخصوص.

كما أشار المدير التنفيذي للبورصة إلى القيود التي خففتها هيئة الأوراق المالية على الشركات الراغبة بشراء الأسهم الصادرة عنها (أسهم الخزينة) وذلك وفقاً للبيان الصحفي الصادر عن الهيئة بهذا الخصوص.

وأكد بأن البورصة ستقوم صباح يوم الأحد الموافق2020/5/10 بإلغاء جميع أوامر البيع والشراء التي لم تنته مدة سريانها بعد، وذلك سندا لأحكام المادة (13/أ/6) من تعليمات تداول الأوراق المالية.

مؤكداً على أعضاء البورصة ضرورة التقيد باتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة العامة والتباعد الاجتماعي والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

ويجدر ذكره أن أوقات الدوام الرسمي للبورصة خلال شهر رمضان المبارك تبدأ الساعة التاسعة والنصف صباحاً إلى الساعة الثالثة بعد الظهر، ويعود الدوام إلى مواعيده الأصلية من الثامنة صباحاً إلى الرابعة عصراً بعد نهاية الشهر الفضيل