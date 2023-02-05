تعميم من رئيس الوزراء لحكومته

أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة تعميمًا لجميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة وفيما يلي نصه:

حرصا على ترسيخ دور مجالس المحافظات في التنمية المحلية، وتعزيز نهج اللامركزية في المحافظات، وضمان نجاح تجربة هذه المجالس بهدف ترجمة الرؤى والتطلعات الملكية السامية، وتنفيذ استراتيجية الحكومة، وخطط وبرامج ومشاريع وزارة الإدارة المحلية.

على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة توجيه دعوة إلى رئيس مجلس المحافظة للمشاركة في الاجتماعات العامة والأنشطة والفعاليات الرسمية وعند زيارة أي مسؤول أو ضيف للمحافظة التي يمثلها، لما لذلك من أهمية في توطيد علاقات رؤساء وأعضاء هذه المجالس مع مختلف الجهات الرسمية ويُتيح لهم فرصة التواصل مع المسؤولين.