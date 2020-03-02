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تعميم من وزير التربية بشأن كورونا

منذ 17 دقيقة
وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي

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عمان-الغد- أصدر وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، اليوم الإثنين، تعميما على مديريات التربية في كافة انحاء المملكة بتوفير مستلزمات النظافة العامة والشخصية ونظافة البيئة في المدارس.
وجاء ذلك بحسب تعميم وصل “الغد” نسخة منه.
وأكّد النعيمي، على أهمية الاستمرار في تعميم النشرات التوعوية والرسائل الصحية حول الوقاية من العدوى بفايروس كورونا.
كما طلب التعميم بمتابعة الجوانب الصحية في المدارس عن طريق الزيارات الميدانية.

التعميم الذي وصل “الغد” نسخة منه

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