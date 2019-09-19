تعويضات متضرري سيول وسط البلد: توزيع 1.5 مليون دينار على 178 تاجرا

عمان- الغد – وزعت غرفة تجارة عمان اليوم الخميس الدفعة الاولى من تعويضات التجار المتضررين نتيجة مياه الامطار التي هطلت نهاية شهر شباط الماضي في منطقة شارع قريش “سقف السيل” والأسواق والشوارع المتصلة فيه.

وحسب رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق شملت الدفعة الاولى 178 تاجرا من الذين ثبت تضرر محلاتهم ومستودعاتهم وتم تدقيق ملفاتهم من قبل لجنة شكلتها غرفة تجارة عمان والتدقيق على نتائجها من قبل لجنة في امانة عمان والمصادقة عليها من قبل ديوان المحاسبة.

وقال إن قرار تعويض التجار المتضررين وسط العاصمة عمان، يعتبر سابقة وتمثل انموذجا للتعاون والتنسيق المشترك بين الحكومة والغرفة وامانة عمان، معبرا عن تقديره لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لجهوده في حسم اقرار التعويضات.

وبين ان قيمة الدفعة الاولى من التعويضات التي تم توزيعها بلغت 1.5 مليون دينار من اصل 3 ملايين دينار، متوقعا توزيع الدفعة الثانية من التعويضات على التجار منتصف الأسبوع المقبل بعد تدقيق ملفات باقي المتضررين من قبل الدائرة المالية في الامانة والمصادقة عليها.

وكان 229 تاجرا قد تعرضت محلاتهم القائمة وسط العاصمة لفيضانات جراء السيول التي سببتها الامطار الغزيرة التي هطلت على المملكة في الثامن والعشرين من شهر شباط الماضي.

وكان مجلس الوزراء قرر الموافقة على قرار مجلس أمانة عمّان الكبرى المتضمّن تقديم مبلغ مليونيّ دينار كتعويض للتجار المتضرّرين جرّاء الأمطار التي داهمت محالّهم التجاريّة وسط العاصمة عمّان نهاية شباط الماضي، فيما ستتحمل غرفة تجارة عمان دفع مليون دينار بهذا الخصوص.

ونصّ القرار على أن يتمّ صرف المبلغ وفق محضر مشترك يتمّ توثيقه بين أمانة عمّان الكبرى، وغرفة تجارة عمّان لبيان آليّة الصرف واعتماد الوثائق التي تثبت الاستحقاق.