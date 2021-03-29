هيئة قناة السويس: السفينة الجانحة أعيد تعويمها بشكل جزئي

القاهرة– ذكرت هيئة قناة السويس أن عملية إعادة تعويم سفينة الحاويات الضخمة الجانحة في الممر المائي قد بدأت بنجاح وأن عمليات القطر ستستأنف مع ارتفاع المد في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وأضافت الهيئة في بيان أنه تم تعديل مسار السفينة إيفر غيفن بشكل ملحوظ بنسبة 80 بالمئة وأن حركة الملاحة ستستأنف بمجرد توجيه السفينة إلى منطقة الانتظار بالبحيرات.

من جهتها، أعلنت الشركة المالكة للسفينة أنها “استدارت” لكن لم يتم تعويمها بعد، وفق ما أفاد متحدث وكالة فرانس برس.

وقال المتحدث باسم شركة “شوي كيسن” إن السفينة “عالقة بزاوية 30 درجة نحو القناة لكن تمت حلحلتها” مشيرا إلى أنها “استدارت” لكنها “ليست عائمة بعد”..-(وكالات)