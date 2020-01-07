تعيينات في “التربية” لدبلوم الهندسة وموظفي الفئة الثالثة

عمان – قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية بالوكالة، الدكتور نجوى قبيلات، إن الوزارة وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، بصدد استكمال تعيين 52 موظفا وموظفة، بواقع 29 من الذكور و 23 من الإناث، من حملة دبلوم الهندسة للعمل في مراكز مديرياتها بالميدان.

وأضافت قبيلات، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة فرغت أيضا من استكمال تعيين الدفعة الأخيرة من موظفي الفئة الثالثة في إقليمي الشمال والجنوب للعمل بوظيفة آذن وآذنة بالمدارس.

وبينت أن هذه الدفعة شملت 213 موظفا وموظفة بواقع 110 من الذكور و 103 من الإناث، مبينة أن التعيينات الأخيرة ترفع عدد المعينين من الفئة الثالثة للعام الدراسي الحالي الى 450 موظفا موظفة في أقاليم المملكة الثلاثة.

ودعت وزارة التربية والتعليم المرشحين للتعيين من حملة دبلوم الهندسة، وموظفي الفئة الثالثة، الذين ستعلن أسماؤهم يوم غد، مراجعة مديرياتها كل في منطقته لاستكمال متطلبات التعيين بشكل رسمي.-(بترا)