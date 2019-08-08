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تعيينات في وزارة الصحة – أسماء

منذ 3 ساعات

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عمان- الغد- قرر وزير الصحة الدكتور سعد جابر تعيين الدفعة الثانية من الاطباء وعددهم 160 طبيبا والتي جاءت ضمن التعيينات التي تنفذها الوزارة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لملئ الشواغر من الكوادر في وزارة الصحة.

كما شملت التعيينات 133 موظفا من اطباء الاسنان وصيادلة وممرضين قانونيين وفنيي اشعة وفنيي مختبر وفنيي سجلات طبية وفيزيائيين اشعة ومساعد فني مختبرات ومساعد فني تخدير ومراقب صحي وفني تعقيم وفني مختبرات اسنان مساعد وممرض مشارك وفني علاج طبيعي واخصائي تخدير وانعاش وقابلات قانونيا.

واصدر الدكتور جابر تعليماته الى المعنيين بتوزيع تلك الدفعة من الكوادر على جميع محافظات المملكة دون استثناء وحسب احتياجات المواقع لها.

وبين ان الوزارة تسير في سلسلة من التعيينات للكوادر الطبية والتمريضية والصيدلانية ومختلف الكوادر التي ستسهم في تغطية النقص الحاصل في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة لتخفيف الاكتظاظ وتوفير الجهد والوقت على المراجعين والاسهام في رفع مستوى الخدمة الصحية المقدمةلهم في مختلف المواقع.

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