آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

تعيينات في وزارة الصحة – أسماء

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- قرر وزير الصحة الدكتور سعد جابر تعيين دفعة من الاطباء الاخصائيين والممرضينم القانونيين والمهن الصحية الاخرى وعددهم 107 والتي جاءت ضمن التعيينات التي تنفذها الوزارة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لملئ الشواغر من الكوادر في وزارة الصحة.

واصدر الدكتور جابر تعليماته الى المعنيين بتوزيع تلك الدفعة من الكوادر على جميع محافظات المملكة دون استثناء وحسب احتياجات المواقع لها.

وبين ان الوزارة تسير في سلسلة من التعيينات للكوادر الطبية والتمريضية والصيدلانية ومختلف الكوادر التي ستسهم في تغطية النقص الحاصل في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة تخفيف اكتظاظ المراجعين لها، بالاضافة الى توفير الجهد والوقت عليهم والاسهام في وفع مستوى الخدمة الصحية للمراجعين في مختلف المواقع.

ونشرت الوزارة اسماء الكوادر التي سيتم توزيعها كل حسب محافظته من خلال موقع وزارة الصحة الرسمي.

للوصول إلى الأسماء WWW.MOH.GOV.JO

مقالات ذات صلة

“الأمانة”: لا يتوجب إخلاء أي مبنى مجاور لمطعم شارع الرينبو

منذ 13 دقيقة

إعفاء المتعاملين بالتجارة الإلكترونيّة من التسجيل على منصة الجمارك

منذ 22 دقيقة

الملك يستقبل مسؤولاً عسكرياً بريطانياً ويتلقى اتصالاً من عمران خان

منذ 3 ساعات

بعد ارتفاع أسعاره.. أردنيون يبيعون ذهبهم

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock