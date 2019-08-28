تعيينات في وزارة الصحة – أسماء

عمان- الغد- قرر وزير الصحة الدكتور سعد جابر تعيين دفعة من الاطباء الاخصائيين والممرضينم القانونيين والمهن الصحية الاخرى وعددهم 107 والتي جاءت ضمن التعيينات التي تنفذها الوزارة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لملئ الشواغر من الكوادر في وزارة الصحة.

واصدر الدكتور جابر تعليماته الى المعنيين بتوزيع تلك الدفعة من الكوادر على جميع محافظات المملكة دون استثناء وحسب احتياجات المواقع لها.

وبين ان الوزارة تسير في سلسلة من التعيينات للكوادر الطبية والتمريضية والصيدلانية ومختلف الكوادر التي ستسهم في تغطية النقص الحاصل في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة تخفيف اكتظاظ المراجعين لها، بالاضافة الى توفير الجهد والوقت عليهم والاسهام في وفع مستوى الخدمة الصحية للمراجعين في مختلف المواقع.

ونشرت الوزارة اسماء الكوادر التي سيتم توزيعها كل حسب محافظته من خلال موقع وزارة الصحة الرسمي.

للوصول إلى الأسماء WWW.MOH.GOV.JO