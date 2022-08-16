تعيينات قريبة لخريجي الصحافة ستحرك التخصص الراكد منذ سنوات

أكد مصدر حكومي أن التعيينات التي ستتم في وزارة التربية والتعليم هي لخريجي تخصص الصحافة والإعلام من مخزون ديوان الخدمة المدنية.

وبين المصدر أن جدول التشكيلات للعام الجاريّ سيحرك تخصصاً راكداً منذ سنوات طويلة، وهو تخصص الصحافة والإعلام.

وأوضح أنه سيجري استيعاب نحو 100 خريج من الصحافة والإعلام من مخزون ديوان الخدمة المدنية بما فيهم 42 لوزارة التربية والتعليم، إضافة إلى استئناف التعيينات في المؤسسات الإعلامية (مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية وهيئة الإعلام)، والتي توقفت التعيينات فيها منذ 2020 بسبب جائحة كورونا.

وحول مساق التربية الإعلامية في المدراس، أوضح المصدر أن المركز الوطني لتطوير المناهج اعتمد إدخال مفاهيم التربية الإعلامية في عديد المناهج الدراسية، “أيّ أنّها تتضمن في فصول مواد مدرسية؛ لذا ليست مادة منفصلة ليقوم خريج الصحافة والإعلام بتدريسها”. بترا