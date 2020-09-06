تعيين الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي رئيساً لجامعة الشرق الأوسط

عمان – قرر مجلس التعليم العالي، بناء على تنسيب مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط، تعيين الأستاذ الدكتور علاء الدين توفيق الحلحولي، رئيسا للجامعة، ولمدة أربع سنوات .

وحاز الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكيّة من جامعة مؤتة عام (1999)، وعلى شهادة الماجستير والدكتوراة في التخصص ذاته من الجامعة الأردنيّة أعوام (2001، 2007)، ويحمل شهادة التأهل للأستاذية في علم الموائع الدقيقة من جامعة براونشفايغ التقنية عام (2013، ألمانيا)، وهو أستاذ دكتور في الهندسة الميكانيكيّة في الجامعة الألمانيّة الأردنيّة، وباحث زائر وأستاذ مؤهّل في معهد التقانة الميكروسكوبيّة في جامعة براونشفايغ التقنية.

ويختصّ الأستاذ الدكتور الحلحولي في أنظمة الكهروميكانيك الدقيقة، وأسسّ مشاريع مبتكرة في تطبيقات أنظمة الموائع الدقيقة في المجالات الطبية والبيوتكنولوجية، وتصميم وتطوير الحساسات الملبوسة المطبوعة بالمواد النانوية، واستخدام المواد النانويّة للطاقة المستقبليّة.

ومرّ الأستاذ الدكتور الحلحولي عبر محطّات عديدة خلال مسيرته المهنيّة، كان من أبرزها؛ عمله كباحث مشارك ومحاضر في معهد التقانة الميكروسكوبيّة (IMT) في جامعة براونشفايغ التقنية أعوام (2007-2013)، وكباحث زائر في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في أمريكا عام (2014)، لينتقل بعد ذلك للعمل كأستاذ مشارك في الجامعة الألمانيّة الأردنيّة، ويتقدّم في مسيرته ليشغل منصب عميد كليّة العلوم التقنية التطبيقيّة أعوام (2016-2018)، ومنصب عميد كليّة الإنسانيّات التطبيقية واللغات عام (2019)، وكمنسّق تبادل الطلبة لسنة في المانيا.

كما أسس الدكتور الحلحولي “النانو لاب” في الجامعة الألمانية الأردنية، الذي يعد الأول من نوعه في الأردن، واستقطب العديد من المشاريع والشراكات المحلية والدولية، كما وتبنى تشغيل وتطوير وتدريب العديد من الخريجين الشباب على أحدث التقنيات البحثية في علوم الموائع الدقيقة وتطبيقها في المجالات الطبية والبيولوجية، وتطوير الحساسات الملبوسة والمطبوعة بالمواد النانوية.

ولدى الأستاذ الدكتور الحلحولي ثمانية وثمانون بحثاً منشورًا في مجلّات علمية محكّمة ومؤتمرات مختلفة، وما يزيد عن ستة عشر مشروعا بحثيّا في القطاع الطبيّ والبيوتكنولوجي، وقطاع الحساسات الدقيقة، بالإضافة الى العديد من المشاريع الأوروبيّة.

وكان الأستاذ الدكتور الحلحولي ضيفا في جلسات نقاشيّة عدّة حول العلوم الهندسية و الحيويّة والتعليمية، وحاز على منح وجوائز علميّة عديدة، منها؛ منحة الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي، وجائزة أفضل ورقة بحثيّة في مؤتمر بحوث الدراسات العليا الأول في عمّان (2008)، وجائزة كريه لأفضل بحث منشور في مجال التقانة الميكروسكوبيّة عام (2007) في المانيا، وجائزة الباحث المتميز في الجامعة الألمانية الأردنية عام (2014)، كما اختير في العام 2013 عضوًا في أكاديمية الشباب العالمية.

وشارك الدكتور الحلحولي في العديد من اللجان والمجالس، وعمل كعضو في لجنة التعيين والترقية، ومجلس البحث العلمي، ومجلس الاستشارات والتدريب، وعضو لجنة سنة المانيا ورئيسا للجنة قضايا الطلبة في الجامعة الألمانيّة الأردنيّة، كما يعمل حاليًا عضوًا في اللجنة التنفيذية لصندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة في المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، وعضوًا في المجلس التحريريّ لمجلّة البحث المتقدّم في العلوم الحراريّة، ومقيمًا لدى مجلّات علميّة عدّة، كما ونظّم مؤتمرات، وورشات عمل، وجلسات نقاشيّة، وقادَ فريق أكاديميّة العلماء الشباب للحراك والهجرة أعوام (2013-2015).

وفي عام 2019، عُيّن في جامعة الشرق الأوسط مستشارًا للبحث العلمي، ومن ثم نائبًا للرئيس لشؤون الكليات العلمية وعمادة البحث العلمي والدراسات العليا، وعمادة البرامج الدولية، ومركز الابتكار وريادة الأعمال، وعضوًا في مجلس جامعة الشرق الأوسط، وعضوًا في لجنة التعيين والترقية، ورئيسًا لمجلس البرامج والتعاون الدولي، والمجلس التأديبي الابتدائي لأعضاء الهيئة التدريسية، والمجلس الاستشاري لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (unitary)، ورئيسًا لفريق التصنيفات والاعتمادات الدولية.