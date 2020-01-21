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تعيين الدكتور برق الضمور أميناً عامّاً للتنمية الاجتماعيّة

منذ 58 دقيقة

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عمان– قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز تعيين الدكتور برق الضمور، أميناً عامّاً لوزارة التنمية الاجتماعيّة، وفقاً لنتائج المسابقة التي أجريت بحسب نظام التعيين على الوظائف القياديّة.
وحصل الضمور على أعلى النتائج بين جميع المتقدّمين للوظيفة بحسب الاختبارات التي أجراها ديوان الخدمة المدنيّة، ومقابلات اللجنة الوزاريّة للاختيار والتعيين على الوظائف القياديّة.
واستند التعيين على أحكام المادة 9/ب من نظام التعيين على الوظائف القياديّة رقم 78 لسنة 2019م وتعديلاته، التي اعتمدت مبدأ التنافس وصولاً إلى الأحقيّة والكفاءة كمعيار رئيس لإشغال الوظائف القياديّة.-(بترا)

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