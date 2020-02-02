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تعيين الدكتور عبد اللّه الدعجة أمينا عاما لوزارة الأوقاف

منذ 30 دقيقة

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عمان- قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز تعيين الدكتور عبد اللّه الدعجة، أميناً عامّاً لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلاميّة، وفقاً لنتائج المسابقة التي أجريت بحسب نظام التعيين على الوظائف القياديّة.

وحصل الدعجة على أعلى النتائج بين جميع المتقدّمين للوظيفة بحسب الاختبارات التي أجراها ديوان الخدمة المدنيّة، ومقابلات اللجنة الوزاريّة للاختيار والتعيين على الوظائف القياديّة.

واستند التعيين إلى أحكام المادة 9/ب من نظام التعيين على الوظائف القياديّة رقم 78 لسنة 2019م وتعديلاته، التي اعتمدت مبدأ التنافس وصولاً إلى الأحقيّة والكفاءة كمعيار رئيس لإشغال الوظائف القياديّة.-(بترا)

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