تعيين العراقي السامرائي مدربا لفريق البقعة 

عمان – الغد- قررت إدارة نادي البقعة مساء الأربعاء، تعيين المدرب العراقي محمد الحسني السامرائي، مديرا فنيا لفريق كرة القدم،

وأعلن نائب رئيس اللجنة المؤقتة للنادي نعيم الشيش ان الإدارة اتخذت مساء اليوم قرارا بحل الجهاز الفني للفريق الذي يقوده خضر بدوان، وتعيين جهاز فني جديد بقيادة السامرائي.

وقال في تصريح ل الغد : قررنا تعيين السامرائي مديرا فنيا وفادي الارناؤط مساعدا ومحمد ابو داود مدربا لحراس المرمى.

ويستعد فريق البقعة لاستئناف منافسات في دوري المحترفين، حيث يقبع الفريق في المركز الأخير بدون نقاط حتى الآن بعد مرور 13 مرحلة من الدوري.