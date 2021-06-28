تعيين بيلابس مدربا جديدا لـ بلايزرز بالدوري الأميركي للمحترفين

لوس انجليس – أعلن نادي بورتلاند ترايل بلايزرز المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مساء الأحد تعيين المدرب المساعد الحالي للوس أنجليس كليبرز تشانسي بيلابس مدربا لفريقه اعتبارا من الموسم المقبل.

وقال رئيس بلايزرز نيل أولشي “تشونسي قائد مؤكد بخبرة السنوات التي أمضاها في نخبة كرة السلة حيث فاز في كل مكان لعب فيه”.

وأضاف أن بيلابس “مستعد لرفع التحدي المتمثل في تطوير عادات البطل وهو مقاربة استراتيجية تسمح لنا بتحقيق أهدافنا”.

وتوج بيلابس البالغ من العمر 44 عاما بلقب الدوري مرة واحدة عام 2004 مع ديترويت بيستونز الذي سحب قميصه الرقم 1 في عام 2016 عندما اعتزل اللعب بعد مسيرة احترافية دامت 17 عاما خاض خلالها مباراة كل النجوم خمس مرات. وستكون مهمته منح بلايزرز بقيادة داميان ليلارد الذي أيد علنا اختيار بيلابس، مكانة فريق أكثر نجاحًا في الأدوار الإقصائية (البلاي أوف).

وسيعمل بيلابس على الخصوص على تحسين جذري في الدفاع وتعزيز خط الهجوم حول ليلارد وسي جاي ماكولوم.

وسيكون بيلابس المدرب الخامس عشر لفريق ترايل بلايزرز. يعمل مساعدا لمدرب كليبرز منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020، لكن ناديه الحالي يتخلف 1-3 في نهائي المنطقة الغربية أمام فينيكس صنز. وتقام المباراة الخامسة مساء اليوم.

وقال بيلابس “أنا متحمس جدا وفي نفس الوقت متواضع جدا كوني أصبحت المدرب الجديد لترايل بلايزرز. بورتلاند مكان خاص وفريق فريد”.

وكانت شبكة “إي إس بي إن” المتخصصة أعلنت في وقت سابق أن مؤتمرا صحافيا سيعقد الثلاثاء في بورتلاند للإعلان الرسمي عن الصفقة، موضحة أن العقد لمدة خمس سنوات ويتضمن “خيار الفريق” (يسمح للنادي باتخاذ قرار بشأن مواصلة التعاقد) في السنة الخامسة.

وكانت الشائعات التي انتشرت في الآونة الأخيرة بخصوص تعاقد بيلابس مع بلايرزر، أعادت إلى الظهور مجددًا اتهاماته بالاغتصاب في عام 1997 إلى جانب لاعبين آخرين في الدوري الأمريكي للمحترفين، من طرف امرأة شابة. وانتهت القضية بتسوية مدنية.

وذكرت “إي إس بي إن” أن بلايزرز حقق على نطاق واسع في الأمر، في تحقيق شجعه بيلابس نفسه، ولم يجد أنه يستبعد ترشيحه لوظيفة المدرب.

وخاض بلايزرز الأدوار الإقصائية للعام الثامن على التوالي، وهو رقم قياسي حاليا في الدوري الأميركي للمحترفين، لكنه أقصي خمس مرات في الدور الأول، بينها أربع مرات في المواسم الخمسة الماضية. في عام 2019، خسر بلايزرز نهائي المنطقة الغربية أمام غولدن ستايت ووريرز 0-4. (أ ف ب)