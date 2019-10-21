تعيين ديرميندجييف مدرباً جديداً لمنتخب بلغاريا

صوفيا – أعلن الاتحاد البلغاري لكرة القدم الاثنين عن تعيين جورجي ديرميندجييف مدرباً لمنتخب بلاده خلفا لكراسيمير بالاكوف المستقيل من منصبه في أعقاب الهزيمة أمام إنكلترا صفر-6 في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2020 والتي طغت عليها اساءات عنصرية أثارت عاصفة من الاحتجاجات.

ونقل موقع سبورتال الرياضي الإلكتروني عن نائب رئيس الاتحاد يوردان ليشكوف قوله “جورجي ديرميندجييف هو المدرب الجديد للمنتخب البلغاري. كل شيء تم الاتفاق عليه. إنه المدير الجديد. سننهي الوثائق غداً”.

وكان بالاكوف الذي تولى تدريب المنتخب في أيار (مايو) الماضي، تقدم باستقالته خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البلغاري، وقال إنه إذا كان هو مشكلة كرة القدم البلغارية “فسأسلم استقالتي ولا مجال للتراجع”، معتبراً أن الوضع ليس وردياً على الإطلاق، “الحوادث العنصرية خلال المباراة مع إنجلترا كانت القشة الأخيرة”.

من جانبه أكد ديرميندجييف الخبر لموقع غونغ الاخباري على شبكة الانترنت، وقال “أتوقع توقيع العقد اليوم أو غداً”.

ويعتبر ديرميندجييف (64 عاماً) أحد أبرز المدربين في بلغاريا بعدما قاد لودوغوريتس للفوز بلقب البطولة المحلية ثلاث مرات بين 2015 و2017، وإلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا العام 2015.

كما أشرف أيضا على فريقي أورداباسي الكازاخستاني وليفسكي صوفيا.

وسيكون الاختبار الأول لديرميندجييف في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل أمام تشيكيا في التصفيات الأوروبية.

ولم تفز بلغاريا في المباريات السبع التي خاضتها في التصفيات الأوروبية إذ خسرت في أربع وتعادلت ثلاث مرات، وتحتل المركز الأخير في المجموعة الأولى.

وطغت التحية النازية و”صيحات القردة” على المباراة مع إنكلترا التي أقيمت في صوفيا الإثنين الماضي، ما أدى الى إيقافها مرتين خلال الشوط الأول وأدت إلى استقالة رئيس الاتحاد المحلي بوريسلاف ميهايلوف، وإلى توقيف العديد من المشاركين فيها. – (أ ف ب)