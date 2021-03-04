تعيين شفيع في الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم

عمان – قررت الهيئة التنفيذية في الاتحاد الأردني لكرة القدم، برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، تعيين القائد السابق للمنتخب الوطني، عامر شفيع، ضمن الجهاز الفني للمنتخب.

وأكدت الأمين العام للاتحاد، سمر نصار، أن قرار التحاق شفيع بالجهاز الفني، جاء وفق رؤية سمو الأمير علي، الذي يتطلع لعكس خبرات اللاعب الطويلة في الملاعب، على المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة، سيما مشواره في التصفيات المشتركة والمؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023.

وبحسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة اليوم الخميس قالت نصار،: قدم شفيع الكثير للكرة الأردنية على امتداد السنوات الماضية، وحقق مع منتخب النشامى العديد من الإنجازات اللافتة، ومع قراره مؤخراً بالاعتزال، فإن الاتحاد يتطلع للاستفادة منه ضمن الجهاز التدريبي خلال المرحلة المقبلة، في إطار التوجه نحو الاستثمار بالكفاءات الأردنية، للاستفادة منها مستقبلاً.

من جانبه، ثمن شفيع ثقة اتحاد كرة القدم برئاسة سمو الأمير علي، باختياره ضمن كادر المنتخب الوطني، مؤكداً حماسه الكبير لبدء مهامه الجديدة مع النشامى، والمساهمة في تعزيز مساعي التأهل إلى الدور القادم من التصفيات.

إلى ذلك، أنجز الاتحاد الأردني لكرة القدم، كافة التفاصيل المتعلقة بتأمين 3 مباريات ودية دولية للمنتخب الوطني في شهر آذار الحالي، ضمن أيام “فيفا” المعتمدة، تأهباً لاستكمال التصفيات.

ويبدأ النشامى معسكره منتصف الشهر الحالي، بعد نهاية بطولة درع الاتحاد 2021، حيث يلتقي المنتخب العُماني 20 آذار في إمارة دبي، ثم يواجه نظيره اللبناني 24 من ذات الشهر في نفس المكان، قبل أن يتوجه إلى المنامة لخوض المباراة الأخيرة بالتجمع يوم 30 منه أمام المنتخب البحريني، بحضور اللاعبين المحترفين بالخارج.

وكان الاتحاد الآسيوي أعلن مؤخراً تأجيل مباريات المنتخب المتبقية من التصفيات أمام الكويت ونيبال وأستراليا ضمن المجموعة الثانية، لتقام خلال أيام “فيفا” المعتمدة من 31 أيار إلى 15 حزيران المقبلين بنظام التجمع بدولة واحدة، في ظل استمرار قيود السفر والتنقل بين الدول، وللحد من انتشار جائحة كورونا، وبعد مشاورات مكثفة مع الاتحادات المعنية. -(بترا)