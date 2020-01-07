تعيين نيكولا كلود بمنصب الرئيس التنفيذي في “مجموعة المطار الدولي”

عمّان – الغد – أعلنت “مجموعة المطار الدولي” عن تعيين مديرها التنفيذي للعمليات السابق نيكولا كلود بمنصب الرئيس التنفيذي، اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 7 كانون الثاني 2020. ويتولّى كلود مهامه الحالية خلفاً لـ كيلد بنجر، الذي سيبقى مرتبطاً بـ”مجموعة المطار الدولي” عبر تولّيه منصب مستشار أول لمجلس الإدارة.

خلال مسيرته المهنية الطويلة في قطاع المطارات العالمي والممتدّة على مدار 28 عاماً، شغل كلود العديد من المناصب المرموقة كان آخرها الرئيس التنفيذي لامتياز مجموعة “Nuevo Pudahuel” في تشيلي، حيث قاد توسعة مطار “Santiago International Airport”، والذي حقّق إنجازاً بتخطّي حاجز 23 مليون مسافر.

وخلال تولّيه منصب المدير التنفيذي للعمليات في مجموعة المطار الدولي خلال الأعوام ما بين 2010-2015، أشرف كلود على ستة أقسام رئيسية تضمّ ما مجموعه 330 موظفاً وموظفة مسؤولين عن مختلف العمليات، بما يشمل الصيانة، والعمليات التجارية والعقارات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأمن، ومهام الجودة والسلامة.

وإلى جانب ذلك، تولّى كلود في وقت سابق منصب المدير التنفيذي للعمليات في مجموعة ” Aeroportuario Centro Norte”، وهي مجموعة تشغّل وتدير 13 مطاراً في المكسيك، كما أسهم مسبقاً في العديد من المشاريع في شركة مطارات باريس، تمثلت في وضع دراسات تخطيطية للعديد من المطارات الفرنسية والعالمية.

وتعقيباً على تعيينه، قال كلود:”سعيد بعودتي إلى الأردن، البلد الذي لطالما أعدّه بمثابة وطني الثاني على مدار خمسة أعوام، وإلى عائلة “مجموعة المطار الدولي” التي شهدتُ معها بعض أبرز المراحل في مشروع مبنى المسافرين الجديد في مطار الملكة علياء الدولي”.

وأضاف “أتوجه بالشكر لزميلي كيلد بنجر على قيادته النموذجية على مدار الأعوام الثمانية الماضية، وأتطلع للبناء على الإنجازات العظيمة التي حققها الفريق منذ تكليفه بالمشروع عام 2007. لدينا العديد من الخطط الجديدة التي نسعى لتنفيذها، والإنجازات التي نتطلع لتحقيقها، والأرقام غير المسبوقة التي سنعمل على تجاوزها”.

وتابع “كلّي ثقة بأننا سنحقق أفضل النتائج، بفضل دعم الحكومة الأردنية وفريق العمل وشركائنا وجميع الأطراف المعنية بهذا المشروع. سنواصل العمل سويةً لنؤكد على مكانة مطار الملكة علياء الدولي بوصفه البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم، وبما يعود بالنفع على المسافرين والشعب الأردني بشكل عام”.