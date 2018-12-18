تعيين 41 حاكما إداريا في وزارة الداخلية – أسماء

عمان- قرر وزير الداخلية سمير المبيضين تعيين 41 حاكما إداريا في وزارة الداخلية جميعهم من أبناء الوزارة.

وشملت التعيينات 18 متصرفا اعتبارا من اليوم الثلاثاء و23 مدير قضاء اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

وتأتي التعيينات في إطار خطة الوزارة الرامية إلى تطوير عملها ورفع سوية الأداء وإعادة الهيكلة من خلال تدريب وتأهيل جميع كوادرها وإتاحة المجال أمامهم لتسلم المواقع القيادية.

وتم تعيين مدراء الأقضية التالية أسماؤهم بوظيفة متصرف وهم مشعل ابن هداية وممدوح ابو شقراء وعلي الراجبي ومحمد ابو تايه وعلي العيسى ومحي الدين العدوان وعماد كنعان وعلي البطاينة وعصمت القرالة ومحمد الحسامي وركان العدوان ووصفي العدوان ومحد العوامرة وخلدون العبادي وبشار الدبوبي وفواز زيدان وعيد الدماني واحمد الفاعوري.

كما تم تعيين مـدراء الاقضية التالية اسماؤهم، وهم اسلام محيسن وبلال الرفايعة وصالح الكيلاني وعبد الله الطورة ومحمد الرفاعي وخالد الحوت ووائل الشرفاء واسعد اللصاصمة ورضى الغياث وداود الثبيتات وزيد الهباهبه وفايزة الحجايا وفراس خصاونة وناصر ابو دلبوح ومعاذ الذنيبات وقاسم ابو عين وصلاح الحماد وابراهيم المجالي وسامي المصاروة ومحمد الرفايعة ومحمود البريزات ورائد المعايطة وكمال عباس.-(بترا)