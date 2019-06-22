تعيين 50 عاملًا لحماية الغابات في عجلون

عجلون- باشرت مديرية زراعة عجلون، اليوم السبت، بتعيين 50 عامل حراج أردنيين وسوريين لمدة 5 أشهر بدعم من منظمة giz.

وقال مدير الزراعة المهندس رائد الشرمان لوكالة الانباء الاردنية “بترا”: إن الهدف من تعيين العمال تعزيز حماية الغابات خلال الصيف من الحرائق والقيام بإعمال إزالة الإعشاب الجافة من على مداخل الغابات والمناطق المهددة ومحطة مراعي راجب، مبينا ان المديرية باشرت بإعطاء رخص تقليم للمواطنين اعتبارا من 1/ 5 وتستمر المدة حتى 30/11 من العام الحالي لغايات استصلاح الأراضي.

وأشار إلى أن المديرية تمنح أيضا تصاريح لجمع الاحطاب الجافة من داخل الغابات للراغبين من المواطنين لمدة يوم واحد بحيث تحدد المنطقة ويتم الجمع والتحميل بإشراف طواف المنطقة بهدف مساعدة المواطنين والتخفيف عليهم جراء الأوضاع الاقتصادية والصعبة.