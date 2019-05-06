شركات وأعمال

تعيين 6 طلاب خريجين من “الزيتونة” في “أفيرترا الأميركية”

منذ 3 ساعات
جامعة الزيتونة الأردنية

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عمان- عينت شركة أفيرترا الأميركية فرع الأردن 6 طلاب خريجين من جامعة الزيتونة الأردنية بعد عام من التدريب على برمجية مندكس في مقر الشركة.
وأكد رئيس الجامعة الدكتور تركي عبيدات، أن هذا التعاون بين الجامعة والشركة سيسهم في تعيين وتدريب المزيد من طلاب الجامعة المتميزين من مختلف التخصصات وتجسير الفجوة بين التعليم الأكاديمي وسوق العمل.
وجاء هذا التعيين في ضوء مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجامعة والشركة وبعد اجتياز الطلاب الاختبارات والمقابلات اللازمة للتعيين، وبعد تدريبهم في بيئة عمل حقيقية

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