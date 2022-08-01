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تعيين 671 معلمة في التربية

10:08 ص2022-08-01
الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية نجوى قبيلات

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قالت الأمينة العامة للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم، نجوى قبيلات، اليوم الاثنين، إن ديوان الخدمة المدنية أرسل الدفعة الأولى من تعيينات الإناث وتعتبر هذه الدفعة الثانية من التعيينات وعددها 671 معلمة من عدة تخصصات.

وأضافت قبيلات أنه جرى الإيعاز بنشر أسماء المعلمات على الموقع الإلكتروني للوزارة ليصار لنشرها الثلاثاء بإحدى الصحف.

وأكدت قبيلات في تصريح لـ”المملكة” أن العدد الاجمالي للتعيينات بلغ 4 آلاف معلم ومعلمة.

وكانت الوزارة قالت في تصريح سابق إنها ستعلن هذا الأسبوع عن الدفعة الأولى من قائمة تعيينات المعلمات الإناث، وفق وزارة التربية والتعليم.

وأُعلنت الثلاثاء الماضي الدفعة الأولى من تعيينات المعلمين الذكور، فيما أعلنت اليوم الدفعة الأولى من تعيينات الإناث.

10:08 ص2022-08-01
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