تغريدات.. آدان سعيد بجائزة “القفاز” وغريزمان يشعر بالغضب

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

رشا عبده – الأردن

نشرت لاعبة المنتخب الوطني ونادي شباب الفحيص، رشا عبده، صورة لها أثناء توقيعها عقدا تسويقيا مع شركة نايك للملابس والمعدات الرياضة، معلقة: “سعيدة وفخورة لكوني جزءا من عائلة نايك”.

كيفين دي بروين – بلجيكا

أبدى الدولي البلجيكي كيفين دي بروين سعادته بفوز منتخب بلاده على نظيره الويلزي بنتيجة 3-1 ضمن التصفيات الاوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، مغردا: “ليلة كريمة”.

أنتونيو آدان – إسبانيا

Muy feliz por volver a ser elegido como el mejor portero del mes. ¡Tercer mes consecutivo! Febrero ha sido un gran mes para todo el equipo @sportingclubedeportugal. ¡Vamos a por más ! 🦁💚 pic.twitter.com/UjOREKSXaC — Antonio Adan (@AntonioAdan13) March 24, 2021

عبر الإسباني أنتونيو آدان حارس مرمى سبورتينغ لشبونة البرتغالي عن سعادته باختياره حارس الشهر في الدوري المحلي، مغردا: “سعيد للغاية لاختياري مرة أخرى كأفضل حارس مرمى في الشهر الثالث تواليا، كان شهر فبراير رائعا للفريق”.

أنطوان غريزمان – فرنسا

On s’est compliqué la tâche ce soir, on doit se rattraper dimanche. Allez les bleus 🇫🇷 pic.twitter.com/UDIcuixGUA — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) March 24, 2021

كشف لاعب نادي برشلونة الإسباني وجناح المنتخب الفرنسي، أنطوان غريزمان، عن أسفه الشديد بعد التعادل المخيب لمنتخب بلاده أمام نظيره الأوكراني 1-1 ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، مغردا: “لقد جعلنا الأمر صعبا على أنفسنا، علينا أن نعوض في مباراة الأحد”.

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