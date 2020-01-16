تغريدات .. آلابا يخوض حرب النجوم وغريزمان في سباق الخيل

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

دافيد فيا – إسبانيا

كشف النجم الإسباني دافيد فيا نيته بخوض تجربة عمل جديدة بعيدا عن المستطيل الأخضر، حيث نشر صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) وكتب عليها: “بدء فصل جديد”.

روبرت ليفاندوفسكي – بولندا

نشر مهاجم نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة له من التدريبات التأهيلية الأخيرة قبل عودته إلى الملاعب، عبر حسابه على (إنستغرام)، معلقا: “أعود قريبا”.

أنطوان غريزمان – فرنسا

Merci #Tornibush d'avoir porté haut mes couleurs et de nous avoir permis de décrocher un 1er groupe à @paris_longchamp, fier de toi. Nouvelle vie qui commence pour toi… hâte de voir tes futurs poulains sur les pistes. #Champions #TeamGriziGalop 🐎 pic.twitter.com/y8CMGfcusq — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) January 15, 2020

قام لاعب نادي برشلونة الإسباني بنشر صورة عبر موقع التدوينات المصغر (تويتر) من داخل إحدى سباقات الخيل، مغردا: “شكرا لك تروبي بيتش لإرتدائها ألواني العالية والسماح لنا في الفوز بالمجموعة الأولى لي، فخور بك، تبدأ حياة جديدة من أجلك، نتطلع إلى رؤية المهارات المستقبلية على المنحدرات”.

دافيد آلابا – النمسا

شارك مدافع نادي بايرن ميونيخ الألماني، صورة له مع متابعيه عبر حسابه على (تويتر) وهو يمسك بعصاة ضمن لعبة حرب النجوم، مغردا: “لم تنته بعد”.

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