تغريدات.. آلابا يدعم المؤسسات الخيرية وراموس يحتفل بعيد ميلاد والدته

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

روبرتو فيرمينيو – البرازيل

نشر لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورا لابنته باسكال عبر (إنستغرام)، معلقا: “كان لدي أحلام جميلة، أنت واحد منهم، ابنتي لقد غيرني وصولك ولا يزال يغيرني، اليوم أريد أن أكون المرجع الخاص بك، ملاذا آمنا وكتف صديقك، واليوم دائما شكرا لكونك مذهلة، أنا حقا رجل محظوظ، أنا أحبك وراء حياة الأميرة باسكال”.

سيرجيو راموس – إسبانيا

شارك مدافع نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) برفقة والدته احتفالا بعيد ميلادها، معلقا: “على كل شيء تعلمته، عن كل ما تدعمه، ولكل مرة إلى جانبك، لكونك قدوة لي، أحبك كثيرا يا أمي، عيد ميلاد سعيد يا أمي”.

دافيد آلابا – النمسا

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DANKE für Deinen Support! 🙌🏾 pic.twitter.com/VlnrtJcNBr — David Alaba (@David_Alaba) November 27, 2019

أعرب مدافع نادي بايرن ميونيخ الألماني، في فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر (تويتر)، عن دعمه للمؤسسات الخيرية، مغردا: “الفوز الحصري مبارزة في وحدة التحكم ضدي، تأمين الكثير مع تبرعك مؤسسة فيبريز الخيرية، وفي الوقت نفسه دعم منظمة المساعدات رايت تو بالاينت، انضم الآن وافعل الخير”.

ماكس تايلور – إنجلترا

Thanks for the interview mate 🙌 https://t.co/SWtMqA8stQ — Max Taylor (@maxtaylor00) November 27, 2019

كشف لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، والملقب بـ “قاهر السرطان”، عن إجرائه لقاء تلفزيونيا للحديث عن معاناته مع المرض الخبيث، مغردا: “شكرا لهذه المقابلة”.

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