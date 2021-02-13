تغريدات.. أبو زمع والمختار يشيدان بجمهور الوحدات وطليب يُهنئ نجله

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

عبدالله أبو زمع – الأردن

أشاد المدير الفني لفريق نادي الوحدات الأول لكرة القدم، عبدالله أبو زمع، بجماهير “المارد الأخضر”، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك): “أنتم السند، أنتم من تأتي البطولات من حناجركم ودعمكم، شكرا لكم”.

موسى التعمري – الأردن

عبر لاعب المنتخب الوطني الأول، موسى التعمري، عن سعادته لفوز فريقه آود هيفرلي لوفين على كورتريك بنتيجة (3-1) ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى البلجيكي، معلقا: “الحمد لله.. 3 نقاط”.

هيثم طليب – الأردن

احتفل المدرب الأسبق لفريقي الوحدات والأهلي بكرة السلة، هيثم طليب، بعيد ميلاده نجله، حيث شارك صورة لأبنائه عبر حسابه الشخصي على (فيسبوك)، معلقا: “عيد ميلاد سعيد زيدو”.

يوسف المختار – الأردن

كتب الرئيس الأسبق لنادي الوحدات، يوسف المختار، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك): “كلنا خلف الشعار، كلنا خلف الوحدات، حان وقت دعم النادي من الجماهير وأنا من الجماهير، تكلكوش على نادي خلفه جماهير الوحدات، وكل الدعم لكل مبادرة تدعم نادي الوحدات”.

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