تغريدات .. أبو زمع يُطالب بدعم الرياضة وتشوبو يندد بالعنصرية

خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

عبدالله أبو زمع – الأردن

طرح المدرب الوطني والمدير الفني الحالي لنادي الوحدات، سؤالا تفاعليا مع متابعيه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، جاء فيه: “ألا يستحق اتحاد كرة القدم برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين دعما حكوميا؟!”.

إريك تشوبو – ألمانيا

شارك لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة له مع متابعيه عبر حسابه على (إنستغرام)، تظهر مشاركته في المظاهرات المنددة بالعنصرية والتي تشهدها مدينة هامبورغ، معلقا: “مدينة هامبورغ، انهض وقف من أجل الحصول على حقوقك”.

كونور ماكغريغور – إيرلندا

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020

قرر نجم الفنون القتالية المختلطة، الاعتزال عن خوض أي نزال، مغردا: ” “قررت الاعتزال من القتال، شكرا على كل الذكريات الرائعة، يا لها من رحلة”، مرفقا صورة تجمعه بوالدته مارغاريت خلال الاحتفال بأحد انتصاراته في لاس فيغاس.

لوكا مودريتش – كرواتيا

احتفل لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، بعيد ميلاد نجله، حيث نشر صورة لهما عبر حسابه على (انستغرام)، معلقا: “10 هو دائما رقم خاص، عيد ميلاد سعيد لصديقي الأفضل، أحبك بلا نهاية”.

Khaled.omeri@alghad.jo