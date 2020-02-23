خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد أبو غوش – لاعب تايكواندو

رحّب لاعب منتخبنا الوطني باللاعبين والوفود المشاركة، وذلك بعد فوز الأردن بشرف استضافة التصفيات الأولمبية للتايكواندو، بقوله: “اهلا بكم في بلدي، مع اقترابي أكثر وأكثر لأكون جاهزا للتصفيات، دعواتكم لي بالشفاء التام من الإصابة لأكون جاهزا للمشاركة في التصفيات، تعالوا وشجعوا فريقي وزملائي”.

روميلو لوكاكو – بلجيكا

نشر مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، صورة له عبر موقع (إنستغرام) برفقة والدته أثناء تواجده في أحد بيوت الأزياء العالمية، معلقا: “قضيت وقتا رائعا مع أمي وفاشون، شكرا لكي دوناتيلا على هذا الوقت المدهش”.

روبرت ليفاندوفيسكي – بولندا

شارك مهاجم نادي بايرن ميونيخ الألماني، صورة له عبر موقع (إنستغرام) رفقة ابنته الصغيرة، معلقا: “مع أميرتي”.

جيمس ميلنر – إنجلترا

قام لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بنشر مقطع فيديو له عبر موقع (إنستغرام) وهو يمارس لعبة الغولف إلكترونيا، معلقا: “آمل أن أكون دقيقا في هذه العاصفة التي لا تنتهي أبدا”.

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