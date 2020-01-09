خالد العميري

عمان – حطمت مواقع التواصل الاجتماعي “الجدران” بين الرياضيين وعشاقهم، بعدما تحول بعض هؤلاء الرياضيين إلى “مدمنين” على هذه المواقع، وباتوا ينشرون أدق تفاصيل حياتهم وآرائهم في كافة المجالات بشكل يومي لعشرات ملايين المتابعين على حساباتهم الرسمية.

“الغد” تطل عليكم بفقرة “تغريدات” لرصد ما ينشره الرياضيون على حساباتهم الشخصية في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كريستيانو رونالدو – البرتغال

شارك مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، صورة له مع متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع (إنستغرام)، تظهر تواجده داخل مركز التدريب لأداء بعض التمارين الخاصة بتقوية العضلات، معلقا: “تدريب الصباح”.

هاري كين – إنجلترا

احتفل لاعب نادي توتنهام الإنجليزي بعيد ميلاد ابنته، حيث نشر صورة لهما عبر حسابه على (إنستغرام)، معلقا: “عيد ميلاد سعيد، 3 سنوات من العمر بالفعل، أحبك يا أميرة”.

باولو ديبالا – إيطاليا

نشر مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر موقع تبادل الصور (إنستغرام) داخل أحد مصانع السيارات، معلقا: “شكرا لامبورغيني، يوم لا يصدق، لقد استمتعت حقا بالزيارة”.

ترنت أرنولد – إنجلترا

نشر لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر (تويتر) برفقة أنتوني جوشوا بطل العالم في المصارعة وهما يحملان أبرز الجوائز التي حصلا عليها، مغردا: “بطل العالم العاشر، قل ما يكفيك”.

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